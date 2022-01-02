Kaza yaptı, otomobilde sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı
Kocaeli’de sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücünün kız arkadaşı ise araçta sıkışmış halde kurtarılmayı bekledi. Genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Derince ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti liman ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KY 5553 plakalı Cadillac marka otomobilin sürücüsü, hakimiyeti kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp savruldu. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Otomobilde bulunan sürücünün kız arkadaşı T.Ç. ise araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan T.Ç., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağanak yağışın etkili olduğu bu dakikalarda, itfaiye ekipleri yaralının ıslanmaması için üzerini de örttü. Ardından T.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.