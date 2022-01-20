- 20 Oca 2022 - 10:14

Kocaeli’nin kırsal mahalleleri beyaza büründü

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kırsal mahalleleri de adeta beyaza bürüdü.

Kocaeli’de uzun zamandır beklenen lapa lapa kar yağışı, 18 Ocak Salı günü gece saatlerinde başladı. Kentin tüm bölgelerinde yer yer etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kış turizmi ile ünlü Kartepe’nin yüksek kesiminde kar kalınlığı 96 santimetre ölçüldü. Kartepe’nin kırsal mahalleleri Pazarçayırı, Sultaniye, Örnekköy, Hanlar ve Karpuzdere’de ise kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaştı. Lapa lapa yağan karın ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan kar timleri de kar yağışında buzlanma olmaması ve karın yolları kapatmaması için yoğun bir çalışma yapıyor.

"Hava şartları kötü"

58 yıldır Pazarçayırı Mahallesi’nde yaşadığını söyleyen Ali Güngör, "Normalde kar yağdığı zaman kalınlık 2 metreyi buluyor. Şu anda da karın kalınlığı 60 santimetre. Yağışlar 1 ay önce başlamıştı, 2 ay daha sürer. Buradaki en yüksek köy; bulunduğumuz Pazarçayırı köyü. Diğer köyler arasında kar en çok bu köye yağıyor. Hava şartları kötü olduğu için şu anda çocukların okula gitmesi sıkıntılı bir durum. Bazı evlerde yaşlılar ve hastalar var. Yakınlarda otel olduğu için insanlar buraya turistik amaçlı olarak da geliyor" ifadelerini kullandı.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe

20 Oca 2022 - 10:14 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.505.563 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’nin kırsal mahalleleri beyaza büründü mask
Kocaeli’nin kırsal mahalleleri beyaza büründü
Kilolarca kumaşı kurtarabilmek için can havliyle çalıştılar mask
Kilolarca kumaşı kurtarabilmek için can havliyle çalıştılar
132 kiloydu, hayaline kamu hastanesinde kavuştu mask
132 kiloydu, hayaline kamu hastanesinde kavuştu
Pişmaniye imalathanesinin üst katında yangın çıktı mask
Pişmaniye imalathanesinin üst katında yangın çıktı
Bir mahalle yok oldu mask
Bir mahalle yok oldu
5 katlı binanın çatısından düştü mask
5 katlı binanın çatısından düştü
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL