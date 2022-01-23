Hasta Nakil Ambulansları kar kış dinlemiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Hasta Nakil Ambulans Birimi, tıbbi müdahale gerektirmeyen ancak sedye ile nakledilmesi gereken vatandaşları evlerinden hastaneye, hastaneden evlerine ücretsiz olarak taşıyor. Mavi ambulanslar ve sağlık ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen hizmetlerine devam ediyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞINA RAĞMEN

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı mavi ambulanslar, zorlu hava koşullarında bile vatandaşların hizmetine koşuyor. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu köylerde vatandaşı hastaneye yetiştirme görevini sorunsuz yerine getiriyor. Bu günlerde ilimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışında da ulaşım zorluğu yaşayan hastalar, yüksek kesimlerdeki köylerinden alınarak kent merkezindeki hastanelere naklediliyor.

22 ADET AMBULANSLA HİZMET

Nakil için alınan felçli, yatalak, diyaliz ya da kanser hastaları, ambulansla taşınması gereken engelliler, ameliyat olmuş yatar durumdaki hastalar, 22 adet nakil ambulansıyla bulundukları yerden alınarak, tedavilerinin ardından tekrar evlerine ya da istedikleri yere nakil ediliyor.

7/24 AMBULANS HİZMETİ

7 gün 24 saat hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Birimimiz sizlere daha sağlıklı hizmet verebilmesi için hastane randevularınızı gidiş ve dönüş olmak üzere, en az 24 saat önceden Büyükşehir 153 hattımıza bildirmeniz gerekmektedir.