- 26 Oca 2022 - 11:44

Yüzü ve gözleri yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı

Kocaeli'de kansere yakalanan, yüzü ve gözleri yara içinde tedavi altına alınan sokak köpeği, 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Hem bakım hem de çalışanların sevgisi sayesinde iyileşen ve "Zerdali" ismi verilen köpek, tedavisinin sürdüğü merkezin de maskotu oldu.

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Kocaeli'de yaklaşık 7 ay önce, yüzü ve gözleri yara içinde olan sokak köpeği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Merkezi'ne getirildi. Hem yüzü ve gözleri yara hem de bitkin halde olan köpek, merkezde tedavi altına alındı. Köpeğin yapılan biyopsi sonucunda ağzındaki tümörün fibrosarkom kanser türü olduğu tespit edildi. Veteriner Hekim Emin Uzuner ve ekibi tarafından tedavi altına alınan köpek, yaklaşık 2 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'ndaki bakım, tedavi ve sevgi sayesinde iyileşen köpeğe, çalışanlar tarafından da "Zerdali" ismi verildi. Merkezin maskotu olan sevimli sokak köpeği, şimdiler de sıcak bir yuva arıyor.

"ÇOK ZAYIFTI"

Köpeğin tedavi sürecini anlatan Veteriner Hekim Emin Uzuner, "Zerdali yaklaşık 7 ay önce bize geldi. Geldiğinde çok zayıftı, uyuzdu ve yüzünde şişkinlik vardı. Muhtemelen çok önceden apse tedavisi görmüş. Bizde apse tedavisi yaptık fakat sonuç vermedi. Sonrasında tümör olduğunu tespit ettik. Çünkü uyguladığımız tedavi sonucunda apse temizlendi fakat bir daha oluşmuştu. Bizde tümör olduğunu tespit edince kanser tedavisi uyguladık. Tedavi sonucunda 2 ay içinde tamamen düzeldi. Şuanda hala bizimle ve kilo aldı. İlk geldiğinde gözü gözükmüyordu ama şimdi düzeldi. Tümör, burnunun sağ tarafını ve gözünü tamamen kapatmıştı" dedi.

"ARAMIZDA SIKI BAĞ VAR"

Zerdali ile ilgilenen Veteriner Sağlık Teknikeri Sabriye Şener ise "Zerdali 7 aydır bizimle. Tüm hayvanlarla olduğu gibi, onunla da aramızda bir bağ oluştu. Birbirimizi görmeden yapamaz olduk. Sabah akşam selamlaşırız. Aramızda sıkı bağ var. Güzel ve ona bakabilecek yuvası olursa çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

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26 Oca 2022 - 11:44 Kocaeli- Gündem

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