- 30 Oca 2022 - 14:10

Seyir halinde lastiği patlayan tırda yangın paniği

Aksaray’da sunta taşıyan tırın lastiğinin patlaması sonucu çıkan yangında dorse altındaki körükler yanarken, yangın karayolunda paniğe neden oldu.

Yangın, Aksaray-Adana karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinden aldığı suntaları Diyarbakır’a götüren Serhat Andıl (38) idaresindeki 42 EBK 68 plakalı Ford marka tır hareket halindeyken lastiği patladı. Patlayan lastik yangına neden olurken, son anda yangını fark eden sürücü tırı emniyet şeridine park ederek, pet şişedeki sularla lastiği söndürmeye çalıştı. Yangını gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından lastik söndürülürken, körüklerin yanmaya devam ettiği fark edildi. Dorsenin altına giren itfaiye ekipleri lastikten sıçrayan alevlerle yanan körüğü de söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yaşadığı olayı anlatan tır sürücüsü Serhat Andıl, “Yoldan geliyordum. Birden gümledi. Ama nasıl mı? Gümledi mi? Körüğü mü gümledi ben bilmiyorum. Hemen sağa yanaştırdım. Bir baktım duman çıkıyor. Eğildim baktım alev var lastikte, hemen su attım hepsi bu” dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

30 Oca 2022 - 14:10 - Asayiş

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