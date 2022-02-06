Hobi olarak başladığı ek işiydi, işsiz kalınca tek işi oldu
Kocaeli'de sürekli kahvehaneye giden Ergün Kardaş, bu alışkanlığını süs tavukları sayesinde yendi. Hobi amaçlı 3 süs tavuğu alan Kardaş, ilgisiyle zamanla mini çiftlik kurdu. Çiftliğinde 45 tavuğu ve 8 horozu bulunan Kardaş, kuluçka makinesiyle hem civciv üretiyor hem de Türkiye'nin her yerine talebe göre satış yapıyor.
Kocaeli'de yaşayan Ergün Kardaş'ın (41) hobisi ekmek kapısı oldu. Duyduğu ilgi dolayısıyla 3 süs tavuğu alan Kardaş, zamanla kendine küçük bir çiftlik kurdu. İşten çıkarıldıktan sonra tüm gününü tavuklara ayırmaya başlayan Kardaş, kuluçka makinesi de alarak, seri üretime başladı. Tavukların rengine ve cinsine göre 200 TL ile 2500 TL arasında satış yapan Kardaş, Türkiye'nin her yerine talebe göre satış yapıyor. Çiftliğini daha da büyütmeyi hedefleyen Kardaş, kahvehane hayatını da bıraktı. İlgisini ve zamanının çoğunu çiftliğinde geçiren Kardaş, bu işi profesyonel olarak yapmak istiyor.
"BU HOBİ EK İŞİMDİ, ŞU AN İŞSİZ KALDIĞIM İÇİN DE TEK İŞİM OLDU"
Bu işe 2017 yılında hobi amacıyla 3 tavukla başladığını söyleyen Ergün Kardaş, "Bu işten yavaş yavaş daha çok zevk aldım ve stresimi attım. Bu yılın başında bizi işten çıkartmak durumunda kaldılar. Kendimce kurduğum bu çiftliği büyütüp, yumurta ve civcivleri Türkiye genelinde satışa sunmayı düşünüyorum. Şu anda Türkiye genelinde ufak çapta yumurta taleplerini karşılıyorum. Kuluçka makinem de var ve civciv üretimi de yapıyorum. Yani bu hobi ek işimdi, şu an işsiz kaldığım için de tek işim oldu. Artık biraz daha işi profesyonelleştirip, daha iyi bir yerler hazırlamak istiyorum. Güzel tavuk ırkları besleyip, Türkiye’ye daha güzel renkler kazandırmayı düşünüyorum" dedi.
"KAHVEHANE HAYATIM VARDI VE GECE GÜNDÜZ ORAYA GİDERDİM"
Çiftliğinde 45 tavuğu ve 8 tane horozu olduğunu belirten Kardaş, "Bu çiftlik şu anda benim için tamamiyle hobi amaçlı ama ilerisi için büyük hayalim var. İnşallah bu hayalime de en yakın zamanda ulaşmayı düşünüyorum. Bu işi seviyorum, aynı zamanda hayvanlar da kendini sevdiriyor. Buraya geldiğim zaman stresimi ve dışarıdaki her şeyi unutuyorum. Daha önceden kahvehane hayatım vardı ve gece gündüz oraya giderdim. Şu an ise sabah kahvaltımı yaptıktan sonra direkt buraya geliyorum ve akşama kadar tavuklarımla uğraşıyorum. 20 tane kafesim var. Her gün ortalama 15-20 tane yumurta topluyorum. Bu işe biraz daha ileri taşımak için kuluçka makinası aldım. Bunlarla haftalık üretim yaptıktan sonra bu civcivleri talebe göre satıyorum. Evin yanında da 15 kafeslik civciv hanem var. Yumurtaların özelliğine göre tane fiyatı 15 TL’den başlıyor 50-100 TL’ye kadar çıkıyor. Tabi ki de evin ekonomisine bu işle katkı sağlamış oluyorum" diye konuştu.
Tavuk çiftliğini daha da büyütme planları yapan Ergün Kardaş, yurt dışına da yumurta satmak için girişimlerde bulunuyor.
06 Şub 2022 - 12:48 - Gündem
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.536.951 gösterim gerçekleşti.
Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor
Bayan tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor. Müracaat : KARDELEN FIRIN02623111816
TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.0537 566 86 87
BAY PERSONEL ALINACAKTIR
Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen - BAY personel aramaktayız.
BOYA USTASI ARANIYOR
OTO PORT kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.0536 463 33 54
ELEMAN ARANIYOR
Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere; - Askerlik engeli bulunmayan - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...0554 496 91 53
TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
İzmit - İstanbul arası, tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor.05375668687
Eleman aranıyor
ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...05322428050
SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0538 094 41 95
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL0262 323 39 17
HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM
HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE HASTA BAKICILIK işi arıyorum. Yaşlı, engelli hasta bakabilirim. DENEYİM SAHİBİYİM. Refer...0532 560 61 03
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.