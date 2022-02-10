TOBB üyeleri, sorunlarını TCMB Başkanı Kavcıoğlu'na iletti

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve KOTO başta olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren TOBB üyesi oda / borsa ve sektör meclis başkanları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile online istişare toplantısında bir araya geldi. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un da oda üyelerinin sorunlarını iletmek üzere yer aldığı toplantıda, firmaların ve sektörlerin yaşadığı sorunlar tüm detaylarıyla ele alınarak istişare edildi. Toplantıda konuşan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağını belirtti. Türkiye'nin serbest piyasada elde ettiği kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Kavcıoğlu, Türkiye'deki tüm ihracatçıların yüzde 9 faiz oranıyla kredi kullanma imkanına sahip olduğunu bildirdi. Kavcıoğlu, çalışmalarının ihracatta ithalatın payının yüzde 25-30 olduğunu gösterdiğine dikkati çekerek, bu oranın dolaylı yollarla yüzde 40-50 aralığına işaret ettiğini kaydetti.

ÖNEMLİ VERGİ AVANTAJLARI

Firmaların hesabında 90 milyar dolar döviz tevdiat hesabı bulunduğunu ve 1 yıllık hesap hareketlerinin çok düşük olduğunu aktaran Kavcıoğlu, "Bunun 50 milyar doları firmaların tasarrufu, geri kalanı transfer ödemeleri için park edilmiş duruyor. Yapılan analizler bunun 50 milyar dolarının kur korumalı mevduat hesabında istenen vadeye bağlanabileceğini gösteriyor. Bu nedenle vade en az 6 ay ve kur korumalı mevduatta şirketlerin çok önemli vergi avantajları var" değerlendirmelerinde bulundu.

TL’YE GEÇİŞ DESTEĞİ SÜRECEK

Kavcıoğlu, firmaların TL'ye geçişi konusunda desteklerin süreceği bilgisini vererek, "Mevduatlarda son 50 yılda ortalama vade 45 gün iken kur korumalı mevduatla maliyeti yüzde 17'nin altında ve 6 ay vadeli kaynak sağlıyoruz. Bu nedenle bankaların çok daha ucuz ve çok daha uzun vadeli kaynak sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, konuşmasında atandığı günden beri yurt dışındaki vatandaşlarla nasıl bir bağ kurulabileceği üzerine çalıştığını belirterek, YUVAM sistemiyle dünyanın her köşesindeki Türk vatandaşlarının Türkiye'deki herhangi bir bankada hesap açarak TCMB'ye para gönderebileceğini hatırlattı.

BAŞKAN BULUT’TAN DEĞERLENDİRME

Türk iş dünyasının Kavcıoğlu ile yaptığı toplantıyı değerlendiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Günümüz ekonomi koşullarında hayatta kalmaya çalışan iş insanlarımız için bu istişare toplantısı çok önemliydi ve çok da etkili oldu. Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren tüm oda/borsa ve sektör meclisi başkanlarımızla birlikte, böylesi bir dönemde kısa ve uzun vadede üyelerimizin önünü açacak önerilerimizi gündeme getirdik. En kısa süre aksiyon alınacağına inanıyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.