- 18 Şub 2022 - 10:16

Hastanede tedavi gören okul müdürüne duygulandıran ziyaret

Kocaeli'de rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan okul müdürü Musa Kurt, öğrencilerin sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. Pankart açan öğrencilerini hastane odasının penceresinden izleyen Kurt, duygu dolu anlar yaşadı.

+3
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'de bulunan Serviye Cephesi Proje Anadolu Lisesi’nin okul müdürü Musa Kurt, yüksek şeker ve tansiyona bağlı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Bir süre hastanede tedavi görmesi gereken Kurt, dün sabah büyük bir sürprizle karşılaştı. Öğrenciler, ellerindeki esprili pankartlarla bahçeden öğretmenleri Musa Kurt’u selamladı. Öğrencilerin pankartlı ziyaretini hastane odasının penceresinden takip eden Musa Kurt, bir süre sonra izin isteyerek serumuyla beraber soluğu bahçedeki öğrencilerin yanında aldı.

"BAZI İNSANLARIN VARLIĞI HUZUR VERİR"

Öğrencilerin ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini belirten Musa Kurt, "Yüksek şeker ve tansiyona bağlı bir rahatsızlığımız nüksetti. Bugün de öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul aile birliğimiz ve çalışanlarımız sürpriz bir ziyaret yaptı. Beni de oldukça mutlu ettiler. Bu nazik davranışlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bazı insanların varlığı huzur verir, bazı insanların da yokluğu huzur verir. Ben öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okul aile birliğimize ve çalışanlarımıza ‘İyi ki varsınız’ diyorum" dedi.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Sağlıklı olmanın önemini vurgulayan Kurt, "Hastalık her zaman olabilen bir şey. Önemli olan sağlık, beslenmek ve spor yapmak. Tabii, biz idareci olduğumuz için de hareketsiz bir yaşantımız var. Hareketli yaşantı önemli. Bunun için de buradan herkese mesajım; sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve sağlıklı bir yaşam oldukça önemli. Hayat, hiçbir şeye üzülmeye değecek kadar kıymetsiz değil. Hayat, yaşamaya değer. Mutlu olmayı bilmek lazım. İnşallah bundan sonra sağlıklı bir şekilde görevimize dönüp öğrencilerimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

18 Şub 2022 - 10:16 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.565.763 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hastanede tedavi gören okul müdürüne duygulandıran ziyaret mask
Hastanede tedavi gören okul müdürüne duygulandıran ziyaret
Hayvan pazarında başından vurulmuş halde ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu mask
Hayvan pazarında başından vurulmuş halde ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu
Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı mask
Halk otobüsü ile tehlikeli madde taşıyan tanker çarpıştı: 2 yaralı
Hem imam hem doğa fotoğrafçısı mask
Hem imam hem doğa fotoğrafçısı
Kolesterolün önemi kanda ortaya çıktı mask
Kolesterolün önemi kanda ortaya çıktı
Yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı mask
Yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL