Saffet Sancaklı: "Spor, siyaset üstü bir şeydir"
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Büyükler Profesyonel Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nın final müsabakalarını takip etti. Televizyon canlı yayınında da müsabakalardan birinde yorumculuk yapan eski milli futbolcu Sancaklı, "Spor, siyaset üstü bir şeydir. Herkesi spor yapmaya, yaptırmaya davet ediyorum" dedi.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Profesyonel Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nın final müsabakalarını izledi. Maçları seyretmekle kalmayan Sancaklı, canlı yayında yorumculuk da yaptı. Eski milli futbolcu Sancaklı, organizasyona dair açıklamalarda bulundu.
"SPOR, SİYASET ÜSTÜ BİR ŞEYDİR"
Sporla ilgili organizasyonlara özellikle katılmaya çalıştığını ve bunun kendisini rahatlattığını söyleyen Sancaklı, "Hakikaten çok güzel bir ortam. Bizim de bugün bütün gün burada çalışmalarımız vardı. Böyle sporla ilgili organizasyonlar olduğu zaman ben özellikle katılıyorum, rahatlıyorum. Bizim de ufak tefek katkımız oluyor. Spor, çok önemli bir şeydir. Spor, siyaset üstü bir şeydir. Herkesi spor yapmaya, yaptırmaya davet ediyorum. Hangi branş olursa olsun. Çocuklara bırakın hangi branşa gitmek istiyorsa gitsin ama eğer sağlıklı bir kafa ve sağlıklı bir vücut istiyorsa mutlaka spor yapsın" dedi.
Televizyon canlı yayınında müsabakalardan birinde yorumculuk yapma deneyimini de yaşayan eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, dövüş sporlarına çocukluğundan beri özel ilgisi olduğunu belirtti. Sancaklı, "Bende çocukluğumdan beri dövüş sporlarına karşı bir ilgi var. Yaptım da. Çocuklarım da spor yapıyor. Sporun her çeşidini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"SPOR, HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"
Sporun hayati bir önem taşıdığının altını çizen Sancaklı, "Kocaeli büyük bir şehir. Sanayi burada, her şey var. Deniz var, göl var, dağ var. Yani aslında biraz daha üzerine eğilip spor şehri yapmamız lazım Kocaeli’yi. Çünkü her türlü imkanımız var. Her türlü olanağımız var. Herkes elinden geleni yapıyor ama biraz daha fazla spora eğilmemiz lazım. Spora eğilirsek, gençleri spora teşvik edersek kötü alışkanlıklardan da kurtarmış oluruz. Onun için spor hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
21 Şub 2022 - 10:39 - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.