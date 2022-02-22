Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu
Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda ter döken 19 yaşındaki Müge Değirmenci, ilk profesyonel turnuvasını şampiyonlukla taçlandırmayı başardı.
Kocaeli’de düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası’na katılan Müge Değirmenci, kendi sıkletinin üzerinde yarıştığı 64 kilo kadınlarda şampiyon oldu. Katıldığı ilk profesyonel turnuvayı şampiyonlukla tamamlayan Değirmenci, en büyük hedefi olarak olimpiyatları göstererek, "Daha önceki senelerde Türkiye şampiyonluklarım, Avrupa derecelerim, Balkan şampiyonluklarım bulunuyor. İlk defa profesyonel bir maça katıldım ve benim için büyük bir tecrübeydi. İlk defa katıldığım profesyonel maçta şampiyon oldum ve kemeri kazandım. Şu an çok mutluyum. Hedefim ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek. Daha 19 yaşındayım, çok genç bir sporcuyum. Çok daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Normalde 60 kiloda dövüşüyorum, 64 kilo biraz ağır geldi. 64 kiloya devam edeceğimi sanmıyorum. 60 kilodan devam etmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
22 Şub 2022 - 12:17 - Spor
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.638.760 gösterim gerçekleşti.
TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.0537 566 86 87
TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
İzmit - İstanbul arası, tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor.05375668687
SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0538 094 41 95
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL0262 323 39 17
HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM
HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE HASTA BAKICILIK işi arıyorum. Yaşlı, engelli hasta bakabilirim. DENEYİM SAHİBİYİM. Refer...0532 560 61 03
Çırak - Kalfa aranıyor
Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.0534 254 75 15
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.