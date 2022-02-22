Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu

Kocaeli’de düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası’na katılan Müge Değirmenci, kendi sıkletinin üzerinde yarıştığı 64 kilo kadınlarda şampiyon oldu. Katıldığı ilk profesyonel turnuvayı şampiyonlukla tamamlayan Değirmenci, en büyük hedefi olarak olimpiyatları göstererek, "Daha önceki senelerde Türkiye şampiyonluklarım, Avrupa derecelerim, Balkan şampiyonluklarım bulunuyor. İlk defa profesyonel bir maça katıldım ve benim için büyük bir tecrübeydi. İlk defa katıldığım profesyonel maçta şampiyon oldum ve kemeri kazandım. Şu an çok mutluyum. Hedefim ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek. Daha 19 yaşındayım, çok genç bir sporcuyum. Çok daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Normalde 60 kiloda dövüşüyorum, 64 kilo biraz ağır geldi. 64 kiloya devam edeceğimi sanmıyorum. 60 kilodan devam etmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.