Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun ortasında bulunan elektrik direği görenleri şaşırtırken, kazaya da davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, tehlike oluşturan direğin kaldırılmasını istiyor.
Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1452. Sokak'ta bulunan beton elektrik direği, etrafına binalar yapılmasının ardından yolun tam ortasında kaldı. Araçların giriş ve çıkışlarını büyük ölçüde etkileyen direk, kazaya da davetiye çıkarıyor. Mahalle sakinleri direğin kaldırılmasını istiyor.
"DİREK SEBEBİYLE OLUŞABİLECEK KAZALARDAN DOLAYI ÇOK KORKUYORUZ"
Direğin uzun zamandır yol ortasında bulunduğunu belirten mahalle sakinlerinden Gökhan Kocabaş, "Akşam giriş çıkışlarımızda karanlık oluyor ve araçlarımızla geçerken problem yaşıyoruz. Bu direk sebebiyle oluşabilecek kazalardan dolayı çok korkuyoruz. SEDAŞ’a çok sayıda bildirimler gerçekleştirdik ama bildirimlerimiz cevapsız kaldı. Bildirimlerimize rağmen bir çalışma yapmadılar. En kısa sürede SEDAŞ tarafından bu direğin kaldırılmasını bekliyoruz. Uzun zamandır bildirimlerimize dönüş sağlanmadı. Burayı bilmeyen vatandaşlar, buradan geçerken kaza yaşayabilir. Söz konusu faturalar olunca iki gün içinde elektriği kesme kapama işlemi yapabiliyorlarken, bir direği kaldıramıyorlar" diye konuştu.
25 Şub 2022 - 10:22 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.