- 02 Mar 2022 - 08:00

Derince'de cinayet! 1 kişi silahla vurularak öldürüldü

Derince ilçesinde, U.A. evde tartıştığı arkadaşı Tolga Görez'i tabancayla vurduktan sonra kardeşi Ferdi Görez'i arayarak, "Ağabeyini vurdum haberin olsun" dedi. Olay sonrası Tolga Görez hayatını kaybederken, polis U.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

+2
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, gece saatlerinde Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tolga Görez, evine misafir olarak geldiği arkadaşı U.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tabancasını çıkaran U.A., Tolga Görez'e ateş açtı. Olayın ardından evden ayrılan U.A., Tolga Görez'in kardeşi Ferdi Görez'i arayarak, "Ağabeyini vurdum, haberin olsun dedi" dedi.

Daha sonra eve gelen Ferdi Görez, ağabeyini kanlar içerisinde yerde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Tolga Görez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Görez'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

02 Mar 2022 - 08:00 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.739.336 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince'de cinayet! 1 kişi silahla vurularak öldürüldü mask
Derince'de cinayet! 1 kişi silahla vurularak öldürüldü
7 iş yerinin yandığı felaketin boyutu gündüz görüntülendi mask
7 iş yerinin yandığı felaketin boyutu gündüz görüntülendi
Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı mask
Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı
İskender Pala yazdı, Hülya Koçyiğit hayran kaldı mask
İskender Pala yazdı, Hülya Koçyiğit hayran kaldı
Bu kafede birlikte hayata atılıyorlar mask
Bu kafede birlikte hayata atılıyorlar
Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor! mask
Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor!
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL