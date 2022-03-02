Derince'de cinayet! 1 kişi silahla vurularak öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tolga Görez, evine misafir olarak geldiği arkadaşı U.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tabancasını çıkaran U.A., Tolga Görez'e ateş açtı. Olayın ardından evden ayrılan U.A., Tolga Görez'in kardeşi Ferdi Görez'i arayarak, "Ağabeyini vurdum, haberin olsun dedi" dedi.

Daha sonra eve gelen Ferdi Görez, ağabeyini kanlar içerisinde yerde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Tolga Görez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Görez'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.