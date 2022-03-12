- 12 Mar 2022 - 10:08

İzmit Körfezi Mart ayında karla buluştu

Kocaeli'de Mart ayında etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İzmit Körfezindeki kış manzarası, dron ile havadan da görüntülendi.

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Kocaeli'de iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'nin zirvesinde kar kalınlığı 1 metre 98 santimetreye ulaşırken, İzmit kent merkezinde ise kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor. Kar yağışı sonrası İzmit'te kartpostallık görüntüler oluşurken; ağaçlar, evlerin çatıları ve araçların üstleri adeta beyaza büründü. İzmit Körfezi ise mart ayında etkili olan kar yağışı ile birlikte seyrine doyumsuz manzaralar sundu. Kartpostallık görüntüler dron ile de görüntülendi.

12 Mar 2022 - 10:08 - Gündem

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