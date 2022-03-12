İzmit Körfezi Mart ayında karla buluştu
Kocaeli'de Mart ayında etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İzmit Körfezindeki kış manzarası, dron ile havadan da görüntülendi.
Kocaeli'de iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'nin zirvesinde kar kalınlığı 1 metre 98 santimetreye ulaşırken, İzmit kent merkezinde ise kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor. Kar yağışı sonrası İzmit'te kartpostallık görüntüler oluşurken; ağaçlar, evlerin çatıları ve araçların üstleri adeta beyaza büründü. İzmit Körfezi ise mart ayında etkili olan kar yağışı ile birlikte seyrine doyumsuz manzaralar sundu. Kartpostallık görüntüler dron ile de görüntülendi.
12 Mar 2022 - 10:08 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.