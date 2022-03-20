Kocaeli'nin kış manzarası mest etti
Kocaeli, mart ayında yağan karla farklı bir güzelliğe büründü. Şehrin ışıkları kar ile birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
Kocaeli'de cuma günü akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'nin zirvesinde kar kalınlığı 3 metreye yaklaşınca tatilciler ise karın keyfini sürmeye başladı. Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Kocaeli'de akşam saatlerinde çekilen kış fotoğrafları da hayranlık uyandırdı. Kar ve şehrin ışıklarının birleştiği kış güzelliği, dron ile havadan da görüntülendi.
Hava sıcaklıklarının 4 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı aralıklı olarak etkisini göstermeye devam ediyor. Olumsuz hava koşullarıyla mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı Kocaeli'de karla mücadele ekiplerinin mesaileri de sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.