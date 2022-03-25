Kocaeli dahil 28 ilde 472 konut ve ticari arsa satışa çıkıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor. Açık arttırma usulüyle yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan’da yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ev almak isteyen veya yatırım yapmak isteyenler için 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor. Açık arttırma usulü ile gerçekleşecek satışlar 5, 6 ve 7 Nisan’da yapılacak. Bursa, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Kayseri, Nevşehir, Tokat, Kars, Iğdır, Adıyaman, Şırnak, İstanbul illerindeki arsalar 5 Nisan’da, yine İstanbul, Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Mersin, Aksaray, Karaman Kırşehir ve Muş’ta 6 Nisan’da satışlar gerçekleşecek. 7 Nisan'da da Aydın, Muğla, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Malatya’da satışlar gerçekleşecek.
Fiyatları 24 bin 822 liradan başlayan arsalar, peşin veya yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunuluyor. Online açık arttırmaya katılım için başvurular 4 Nisan saat 10.30 itibarı sona erecek. Vatandaşlar TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek ihalelere katılabilecek.
Açık arttırma hakkında detaylı bilgiler "emlak müzayede" sitesinde yer alıyor.
25 Mar 2022 - 15:47 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek Türk - YABANCILARA SATILAN ARAZİLERİ İLK YENİ İKTİDAR İNCELEYİP GERİ ALABİLİR .
Erol Demirbek Türk - satarak devlet yönetmek marifet değil. satarak iktidarını sürdürmek ise hiç doğru bir şey değil.şevki yılmaz a kalsa hazinedeki altınlarımızı seçimde kazanmak için harcayıp kazanamazsa geride kalanlara yaramasın zihniyeti ise hiç marifet değil AKP İKTİDARININ BU ÜLKE HALKINA TEK FAYDASI İÇİMİZDEKİ , YABANCILARI ( DÜŞMANLARI DEMEDİM ) TAMINIMAMIZA SEBEP OLMUŞTUR .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.