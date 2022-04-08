- 08 Nis 2022 - 09:36

Mama sandalyesine parmağı sıkıştı

Kocaeli'de 4 yaşındaki kız çocuğu, oturduğu mama sandalyesinin deliğine parmağını sıkıştırdı. Minik kızın parmağı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. 4 yaşındaki Hifa Zehra, oturduğu mama sandalyesinde bulunan deliğe parmağını sıkıştırdı. Panik olan aile kendi imkanlarıyla parmağı çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ns fufyrç İhbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri sıkışan parmağın etrafını kestiği sırada sağlık ekipleri minik kızı sakinleştirmeye çalıştı. Plastik sandalyenin bir kısmını kesen itfaiye ekipleri, Hifa Zehra'nın parmağını çıkardı. Küçük çocuğun parmağının zarar görmediği öğrenildi.

08 Nis 2022 - 09:36 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.494.925 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mama sandalyesine parmağı sıkıştı mask
Mama sandalyesine parmağı sıkıştı
Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi sırra kadem bastı mask
Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi sırra kadem bastı
Yarım asırdır ressamlık yapıyor mask
Yarım asırdır ressamlık yapıyor
Futbol sahası soğan tarlası oldu mask
Futbol sahası soğan tarlası oldu
Köstebek yuvası değil, şehrin merkezi mask
Köstebek yuvası değil, şehrin merkezi
Merdiven çıkan robot yaptılar, olimpiyatlarda birinci oldular mask
Merdiven çıkan robot yaptılar, olimpiyatlarda birinci oldular
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL