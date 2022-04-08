Mama sandalyesine parmağı sıkıştı
Kocaeli'de 4 yaşındaki kız çocuğu, oturduğu mama sandalyesinin deliğine parmağını sıkıştırdı. Minik kızın parmağı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. 4 yaşındaki Hifa Zehra, oturduğu mama sandalyesinde bulunan deliğe parmağını sıkıştırdı. Panik olan aile kendi imkanlarıyla parmağı çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ns fufyrç İhbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri sıkışan parmağın etrafını kestiği sırada sağlık ekipleri minik kızı sakinleştirmeye çalıştı. Plastik sandalyenin bir kısmını kesen itfaiye ekipleri, Hifa Zehra'nın parmağını çıkardı. Küçük çocuğun parmağının zarar görmediği öğrenildi.
08 Nis 2022 - 09:36 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.